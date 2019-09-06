蔡英文總統6日抵達台中市北區元保宮參拜受到當地民眾歡迎。（張妍溱攝）

台北市長柯文哲「蔡英文是比較不會考試的韓國瑜、陳菊是比較肥的韓國瑜」傳失言風波，蔡英文總統6日抵達台中市北區元保宮參拜時表示，選舉過程固然有競爭，但發言時還是要謹慎，不要帶有歧視性的說法，造成社會不好的示範。

有關於民進黨立委段宜康在臉書上PO文，「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」；柯文哲被媒體詢問時回說，「小英是較不會考試的韓國瑜？陳菊是較肥的韓國瑜？」遭外界批評失言；總統蔡英文在台中受訪批柯歧視說法，破壞社會的和諧。

有媒體問到，柯文哲日前曾自稱是「綠營的人」、「討厭外省人」等語，蔡英文說，政治人物講話，還是要顧及到社會的和諧；至於高雄市民對於高雄市府評價，不只民調，還有很多層面有一定感受，民調僅供參考，政治人物的表現，人民心裡都有自己的評價。

有傳言鴻海集團創辦人郭台銘幕將與川普直接會面，蔡英文表示，她不太清楚，聽說韓國瑜也要去，看起來還是國民黨的家務事；另外提到中部選情，蔡英文總統樂觀表示，選舉對內是整體士氣不錯、團結意識高，對內部至團結對外要化身1支穩固的團隊。

(中時 )