由台北市政府體育局主辦的台北國際青年極限運動大賽將於9月7至8日在南港極限運動訓練中心隆重登場。今年共有來自香港、美國、俄羅斯、加拿大、巴西、捷克、日本、韓國、泰國、紐西蘭、澳洲及我國等12個國家、共計198位選手同場競技，其中韓國更特地徵選國家代表隊，由BMX一哥徐翊準帶領新生代天王LEE JIHO等精銳參賽，而泰國BMX車王Rungrueang Phamee及我國BMX一哥鄭喬鴻也都將爭取大賽金盃。

2020年東京奧運將滑板、BMX極限單車納為正式比賽項目，台北市政府體育局期望透過辦理「國際青年極限運動大賽」，增加我國選手的實戰經驗，也提供極限運動愛好者一個展現成果的舞台，並鼓勵更多教練投入基層極限運動教學，讓臺北市極限運動風氣持續漸進成長。

此外，台北市去年特別頒發兒童指導教練獎，鼓勵極限運動教練投入基層種子選手培訓，今年已有顯著成效，兒童組共有多達91位小朋友參賽，其中滑板組人數更是較去成長一倍，讓台灣極限運動看見傳承希望。此次參賽者之一，6歲的林柏羽(小翼)，不僅跑遍國內大小滑板賽事，還特地到上海訓練，並於暑假參加「台北市極限運動育樂營」，在滑板教練小V及陳啟紋(小胖)的指導下，技巧突飛猛進，極限公園場地道具沒有一個能難倒他，頗有奧運小選手的架勢。

(中時電子報)