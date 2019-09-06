台北市長柯文哲一連串失言；民進黨立委管碧玲今在臉書痛批柯文哲，「一個根深蒂固而惡毒的性別歧視者！」

管碧玲說，「我們對一夜之間爆紅的政治人物，越來越難以信任了！」一個韓國瑜，3個月拔地而起、當選後6個月決定「烙跑」，然後荒腔走板，連國民黨都分裂。

而柯文哲呢？管碧玲說，這幾天下來，「他面目全非，變得陌生而可恨！」「當他不顧隱私權、不顧醫德的洩露（或訛傳）志玲姐姐的孕事」，並且用「比賽論」把學姊物化，「我必須非常節制，才能不罵他」。

她說，但是，剛剛看到柯比照吳敦義，對陳菊秘書長的羞辱，讓她震驚！「我幫忙助選的人、我的姪孫輩欽佩的人，怎麼可能崩壞到如此地步？」

管說，「我不禁恍然大悟！當年曾經提醒我的人，果然是對的！」當年，有一個人告訴她一個故事，柯文哲的本質，是歧視女性而且到了刻薄的程度！

她說，這個人告訴她的故事是這樣：「我們辦公室，好幾位都是30歲以上的女性，有一天，老闆柯文哲，對著我們說：我開著一部車，遠遠看到一個停車位，很高興開過去，開到眼前一看，才知道是個殘障停車位。30歲以上未婚的女人，就像這個停車位！」「這個人告訴我，這是柯P的本質！

管碧玲表示，今天，她願意相信，柯惡性不改，不可能改，因為這是柯的本質。一個根深蒂固而惡毒的性別歧視者！「我不期待他改變了，但是，我要求他道歉！」

(中時 )