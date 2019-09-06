前新北市議員李婉鈺確定轉戰台北市，投入第一選區（北投、天母）區域立委選戰！李婉鈺辦公室剛剛發布採訪通知，明早李婉鈺將正式宣布參選。該區國民黨推出現任北市議員汪志冰參選，民進黨則是現任吳思瑤尋求連任，先前也傳出台北市長柯文哲擬派學姐黃瀞瑩參選該區，雖目前黃瀞瑩動態未明，但李婉鈺率先宣布參選，北市第一選區勢必將掀「女人的戰爭」。

李婉鈺發布採訪通知，明天上午10點將以「驚奇隊長」扮相正式宣布參選台北市第一選區立委，團隊成員則會扮成鋼鐵人、綠巨人等復仇者聯盟成員，象徵她將成為「北投隊長」，拯救市民、一起跳脫藍綠拚經濟。她的競選口號已經確定訂為「婉回大風華，鈺見新幸福。」

李婉鈺透過聲明表示，自己跟驚奇隊長一樣個性豪爽正義，還有幾分俠氣，不僅如此，驚奇隊長是拯救全宇宙的超級英雄，而她自己則是建築都市計畫的博士，過去2屆新北市議員的任內政績，包括府中456舊車站至台藝大商圈及環境改造河川整治，專業能力毋庸置疑，所以這次特別打扮成驚奇隊長，希望憑著自己的熱情與專業，拯救發展停滯的北投，找回屬於這塊土地的光榮感，讓北投再次偉大。

地方上人士分析，一旦學姊參戰，第一選區女人的戰爭將相當激烈。李婉鈺如果選到底，其「綠底」多少會影響吳思瑤選票，但對吳思瑤來說，最大的衝擊是來自於學姐是否參選，因為上屆立委選舉，民進黨大環境氣勢佳，吳又狂拉柯文哲站台助選，這兩項勝選因素在今年已經「歸零」，且學姐對於年輕人的吸票能力不容小覷。

(中時 )