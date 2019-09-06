評級機構惠譽宣布下調香港評級，由「AA＋」下調至「AA」，展望評級負面。正在廣西出席活動的特首林鄭月娥表示，不接受惠譽下調香港評級，指出過去3個月發生的事沒有削弱香港的「一國兩制」和法治精神，港府是使用法治手段止暴制亂。反而是民間提出的五大訴求，當中要求釋放和不追究被捕人士的要求是有違法治精神，稱如果港府答允，恐怕會令國際社會對香港更負面。

林鄭在廣西會見傳媒時表示，不同意惠譽下調香港信貸評級的決定，並指近期的混亂完全沒有影響「一國兩制」或違反法治精神，反之更有決心維護「一國兩制」及法治精神。她續指，政府堅定以「一國兩制」止暴制亂。

她亦重申，近日提出的四4個行動是希望為香港走出困局，並指雖不能立即停止暴力，但會努力做好每個行動。她又指，持續的暴力會影響外國的觀感及企業對香港的信心。她又指，坊間提出的部分訴求，包括釋放所有被捕者、「不追究」、「不檢控」等違反香港法治，並指若答應相關訴求會令國際對香港的法治看法更負面。

另外，她亦提到在未來會在幾個範疇上加強與廣西的合作，包括金融、人民交流合作、職業專才教育等。

報告指，連月衝突及暴力正在考驗「一國兩制」的尺度和韌性，以及香港與大陸的關係，預期「一國兩制」會維持，但當香港的經濟、金融和社會政治與內地的連繫正逐步增加，暗示香港將繼續融入中國國家管治系統，這代表未來將有更大的機構和監管挑戰。

(中時 )