揚州三丁包入選《崇禮菜單》。（取自新浪微博＠揚州發布）

北京冬奧將在2022年舉辦，冬奧組委會日前公布歷時1年多研發，將在賽事期間提供遊客享用的《崇禮菜單》，共收錄360道菜，其中，河北菜點300道、其他省市菜系菜點60道，並以此菜單為基礎，國家跳台滑雪中心「雪如意」為背景，設計推出含有8道熱菜、7道冷菜和5道主食的「崇禮冰雪宴」。

《崇禮菜單》包括崇禮當地的特色佳餚，包括色彩斑斕的蓧麵窩窩、蓧麵魚，黃綠相間的黃豆芥黃，仿古畫的荷塘月色拼盤，體現當地特色的蒜汁苦菜，野味十足的薑汁野黃花等。河北菜色方面，則有河北印象、雄安元魚泡餅、清雞湯釀白菜、炒代蟹、宴樂園混糖燒餅、蓮藕酥、老成家驢肉火燒；其它外省菜則有揚州的揚州炒飯、蟹粉獅子頭、三套鴨、貴妃西施乳、千層油糕、三丁包。

承德則有一品鹿唇、滿漢全家福、山盟海誓、隆化一百家子撥御麵等73道菜點入選。

《崇禮菜單》研發任務總顧問，承德清宮宮廷菜系第四代傳人孫曉春表示，《崇禮菜單》中大概有15％的菜點是高端菜點，其餘絕大部分是大眾菜點，是街頭巷尾飯店中的常見菜點，進入《崇禮菜單》之後，不代表這些菜點身價會漲，普通消費者都能消費得起。

(旺報 )