大陸國家發展改革委副主任寧吉（吉吉）6日表示，下一步將加大逆周期調節力度，保持經濟運行在合理區間。積極的財政政策要加力增效，提前下達2020年地方專項債部分新增額度；穩健的貨幣政策鬆緊適度，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具。

中國證券網報導，寧吉（吉吉）6日上午在2019中國發展高層論壇專題研討會上，作出上述表示，他並透露下半年重點工作。

寧吉（吉吉）表示，下一步要加大逆周期調節力度，保持經濟運行在合理區間。積極的財政政策要加力增效，繼續落實落細大規模減稅政策，加快發行使用地方專項債，今年限額內的地方政府債券確保9月底前全部發行完畢，並提前下達明年地方專項債部分新增額度。

貨幣政策方面，要保持穩健的貨幣政策鬆緊適度，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具，加大金融對實體經濟和小微企業支持力度。物價方面，還要增加豬肉、水果、蔬菜等農產品生產供應，保持物價總體穩定。

擴大內需方面，寧吉（吉吉）表示，要擴大居民消費和有效投資，促進形成強大國內市場。繼續加大城鎮老舊小區改造等投資力度，新增專項債券重點支持鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施，城鄉電網、天然氣官網和儲氣設施等能源項目，農林水利項目、城鎮垃圾污水處理項目和教育醫療養老等民生服務項目。

下一步的重要工作還包括，要推動高質量發展，建設現代化經濟體。寧吉（吉吉）指出，堅持以供給側改革為主線，鞏固「三去一降一補」（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）調結構的成果，增強微觀主體活力，提升產業鏈水平，暢通經濟循環。加快出清僵屍企業。大力推動制造業高質量發展，推動先進制造業和現代服務業深度融合。大力推進5G網路部署，加快5G商用步伐，加強人工智慧、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。

此外，要加快改革步伐，改曬營商環境。降低制度成本，推進金融供給側結構性改革，落實房地產市場平穩健康發展長效機制。

(工商 )