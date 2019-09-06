香港因反修訂「逃犯條例」而觸發的示威持續近三個月，香港的政治經濟前景不明，中共更威脅武力干預。路透分析，基於香港的獨特性，中國大陸多方面依賴港發展經濟，「其他大陸城市，甚至是上海，都無法在可見的將來取代香港的角色。」因此，港混亂情況持續恐嚴損中國經濟，新加坡則會漁人得利。針對香港問題，大陸官媒今齊發文，挺港發展經濟。

路透分析解釋，中國大陸嚴格控制資金流向，不時干預金融市場及銀行系統，但香港是全球其中一個最開放的經濟體，以及其中一個全球最大的證券和債務融資市場，故中國大陸有需要香港保持現狀以吸引外資。

此外，香港享有「兩制」，擁有「獨特的管治系統」及「世界級的金融及司法體系」，並獲保證言論自由及司法獨立這些在中國大陸無法享有的權利，令香港在國際享有特別地位，獨立於北京之外，也反映外國投資者對香港的司法及管治系統更有信心。在這情況下，中國大陸亦需要借香港與國際交接。

分析舉例，中國大陸利用香港的匯市、股市及債市吸引外資，而外資就以香港作為進軍中國大陸的跳板，大部份中國大陸巨企如國營的中國商業銀行，以至私營的騰訊等都在港上市。Refinitiv的數據指，去年中資透過新股上市（IPO）在全球籌集642億美元資金，只有197億美元是來自上海或深圳，但350億美元是來自香港。

另外，中國大陸在銀行及貿易方面都依賴香港。中國的銀行去年在香港持有1.1兆美元資產，比其他地區的銀行還要多，金額相當於佔國內生產總值（GDP）的9％。香港港口處理大批出入中國大陸的貿易，商務部數字顯示，去年香港是中國大陸最大的服務業貿易夥伴，市場佔有率超過20％，超過美國的17％。

因此，一旦香港失去穩定，中國大陸就失去一個大型的融資市場，恐危及已經放緩的中國大陸經濟，同時損害大陸持續推動經濟增長的信心，令中國大陸欲使人民幣成為國際貨幣的美夢受挫。分析也指，即使中共不武力鎮壓，若更公開直接干預香港事務，加上街頭示威持續，也促使新加坡漁人得利，受更多外資青睞。

事實上，大陸官媒也開始發文關注香港經濟。新華社的新華時評呼籲各界回歸理性「找癥結、找辦法、找出路」，聚焦經濟社會民生發展。人民日報海外版頭版評論文章則稱，香港經濟環境正極度惡化，不能再亂下去，當務之急是止暴制亂，走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。

(工商 )