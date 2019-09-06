來到第四屆的淘寶造物節，越來越盛大，也集中體現淘寶上無窮無盡的年輕創造力！

史上最潮的粉絲抽獎來了！即日起至09/08(日) 23:00止，至中時電子報官方FB粉絲團，看完《2019淘寶造物節》影片，於貼文下方按讚並、TAG你最想一起去造物節的1位夥伴，留言寫下影片中「新的選項」裡你最期待看到哪一個項目，並告訴同行夥伴，你腦中異想天開的「新物種」是什麼。淘寶將於9/9(一)抽出1名超級幸運星與他的夥伴，參與9/15-9/17「2019淘寶造物節」，一起加入特派員行列，1人中獎2人同行前往杭州體驗淘寶造物節大爆棚的創造力，參與今年最潮的原創盛會！

詳情請見中時電子報粉絲團PO文。

2019淘寶造物節 精彩看點搶鮮報

自2016開始，年年越辦越精彩的「淘寶造物節」也將與秋季的到來一起盛大開幕，今年2019的主題為「1000+新物種來襲」，將過去三年所累積的創意力、年輕一代的努力在會場上綻放光芒。

自9月12日至25日，杭州西湖及杭州鍋爐廠兩大會場，將會開啟14日的創意狂歡節。其中，西湖會場將會舉辦時裝活動及中秋晚會；充滿工業風格的鍋爐廠，將設有五大場區，全方位融合科技、潮流、設計、美食及傳統文化，兩大會場勢將杭州打造成為「年輕活力的造物之城」。而中時電子報的粉絲們將有機會由淘寶招待，包辦機票與住宿，攜伴親身參與這場一年一度的盛會！如此難得機會切莫錯過。

這雙鞋外表平平無奇，卻是以3D打印機「淘寶打手」用30分鐘印製的運動鞋。(淘寶提供)

今年受全球廣泛關注的植物肉，現場重磅亮相。(淘寶提供)

國風設計是今年淘寶造物節其中一個主打，會場將展示不少傳統的榫卯手藝。(淘寶提供)

「淘寶打手」是今年淘寶造物節展示的其中一項高新科技。(淘寶提供)

(中時電子報)