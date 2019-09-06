江嫌遭移送時低頭不發一語。(吳亮賢攝)

圖為唐姓犯嫌。(吳亮賢攝)

泰山區施姓錢莊老闆因懷疑江姓等3名員工做假帳，6月中與3人相約公司談判，不料卻慘遭殺害焚屍，3嫌於4日落網後，終於供出殺人動機，原來是他們想自己開設錢莊，但資金短缺，因此陸續作假帳私吞近200萬元公款，被施男發現後決定殺人滅口。

據了解，今年初主嫌陳天賜想自己開錢莊當老闆，便慫恿江昶濬、唐世豪合夥，但因3人湊不出錢，竟將歪腦筋動到自家公司頭上，藉平日收款作業，多次做假帳A走公款，半年來累積近200萬元基金，自以為神不知鬼不覺，不料卻被其他同行發現，進而向施男告狀。

施男發現自己竟「飼老鼠咬布袋」後相當惱火，6月16日找來3人質問，不料他們卻早已預謀殺人滅口，各帶著西瓜刀、水果刀前往公司，將施男殺害後帶至宜蘭焚屍。

家屬見施男失聯多日，於7月11日時向警方通報失蹤，經2個月不分晝夜的追查，終於在4日逮捕3名犯嫌，訊後依殺人罪嫌送辦。

檢警偵訊3嫌後，他們也終於坦承犯案動機，法官今（6日）凌晨考量3人涉犯殺人等重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，裁定3人均羈押禁見。

(中時 )