電影《致親愛的孤獨者》演員張寗以《日據時代的十種生存法則》入圍今年金鐘獎戲劇女配角獎，她表示得知當下正在做重訓，原本在練腿部，瞬間脱力，第一時間先跟媽媽報喜，回家還逼3歲兒子說：「恭喜媽咪。」不過兒子一頭霧水。張寗在短片《小薰》被姚淳耀強吻硬上的戲，她表示：「其實我當下希望他來真的，但他太輕巧了。」姚淳耀笑言：「因為我本身就是這麼溫柔啊！」

李雪在另部短片《凱涵》和一位大陸演員發生肢體衝突，她表示一切都是「來真的」，2人直接上演摔角，連把對方推去撞牆都沒在客氣，幸好雙方都未受傷，她還直呼過癮。另場拿著行李箱飛簷走壁的戲，劇組沒有任何保護措施，李雪不以為意說：「覺得自己很厲害，很像台灣廖添丁！」

在《小玉》裡飾演喜歡上老師的的小演員林慈恩剛上國二，被問現實中是否曾有心儀的老師，她表示沒有過，還和班上其他同學討論：「覺得全校男生超醜。」認為最帥的藝人是BTS。在片中有露出運動內衣的畫面，被同班同學調侃：「在電影裡面脫衣服。」該片6日全台上映。

(中時 )