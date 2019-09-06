日本學者訪問高雄，卻傳出遲到疑雲，居間穿針引線的政大國關中心亞太研究所研究員蔡增家6日受訪表示，3個星期前與韓陣營連繫時，地點是在鳳山行政中心，但昨天收到留言，卻未確認留言提到地點已改到四維行政中心，包括他自己與日本學者因此都以為是在鳳山，發生這樣的疏失感到很抱歉。

高巿府也火速發4點聲明：

1.因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明。

2.市長非常重視日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。

3.此次與日本學者交流收獲很多，市長對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。

4.市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。

(中時 )