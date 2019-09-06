正值外界關注德國總理梅克爾6日訪陸時，是否將主動提及香港問題之際，梅克爾表示與大陸國務院總理李克強會談時，已提到香港問題。李克強會後說，中央堅定支持香港政府依法止暴制亂，要相信中國人有智慧處理問題，為近3個月「反送中」示威以來，中共政治局常委級官員首度對香港問題公開表態。

綜合媒體報導，梅克爾（Angela Merkel）6日展開為期2天的大陸訪問行程，其中在與李克強的聯合記者會上表示，她已與李克強談及香港，並認為需要和平解決香港的問題。她也呼籲，目前應竭盡所能避免暴力，稱在一國兩制原則上溯及1984年所簽訂的協議，基本法保障香港公民自由權益，而協議仍然有效。

她並強調，通過政治對話，問題才能解決，而香港特首林鄭月娥已經發出訊號願意開展對話，希望能實現，而撤回修例是另一個重要訊號，希望在這個基礎上，示威者能使用公民權利參與對話。

對此，李克強表示，政府在多種場合都就近期出現的問題反覆表明態度，陸方堅定不移維護一國兩制、港人治港、高度自治，支持特區政府依法止暴制亂，恢復秩序，也是為了維護香港的長期繁榮穩定。他最後說，要相信中國人，有能力用智慧辦好自己的事。

此外，她也向李克強表示，德國希望美陸間的貿易爭端能有解方，因為兩國爭端已影響到世界每個人。而德國長期作為大陸在歐洲最重要的貿易夥伴，梅克爾同時表示歡迎所有大陸企業赴德投資，但她也說，德國會檢視與特定戰略領域和關鍵基礎建設有關的投資項目。

照規劃，梅克爾此次訪問大陸的行程僅有2天。訪問期間，她將與李克強展開正式會談，並會見大陸國家主席習近平。7日她將前往武漢，在華中科技大學對校內師生發表演講。

此外，人權問題及香港反送中示威仍未平息，成為外界關注梅克爾此次訪問的焦點在她臨行前，德國媒體及旅德港人都呼籲她，當面向大陸領導人關切香港問題，反送中活躍份子、香港眾志秘書長黃之鋒甚至呼籲梅克爾能在訪陸時，當面對北京施壓。

(中時電子報)