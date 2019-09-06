警方近期接獲許多民眾報案，指在Facebook及借貸網站上看到「電信小額付款換現金」、「缺錢怎麼辦？快來換現金」、「急用錢免求人」等廣告，吸引加入LINE帳號後，再約定以現金換購電信門號進行小額付款購買的遊戲點數，但被害人提供遊戲點數後，卻未收到款項，且聯繫對方均無回應，才驚覺被騙。警方循線至雲林逮捕一名蔡姓男子到案，初估至少有近百名被害人遭詐騙，總財損金額高達100萬元以上。

刑事局偵查第九大隊與雲林縣刑大共組專案小組，報請雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮偵辦。經近半年來追查，鎖定多組涉案的網路帳號均為蔡嫌所使用，專案小組至雲林縣北港鎮執行搜索，將蔡嫌追緝到案，並於現場查扣手機4支、平板1台、WIFI分享器、金融帳簿6本、筆記本2本、電信門號卡匣18片等證物。

警方調查，蔡嫌狡詐多變，在網路購買許多人頭電信門號及註冊Facebook及LINE帳號，藉以不斷更換暱稱隱匿真實身分，因註冊的網路帳號眾多，蔡嫌甚至還需要使用筆記本紀錄所有的網路帳號。

另蔡嫌為了吸引資金需求者受騙，宣稱向其他管道借錢需利息及抵押品，若向其以電信門號小額付款購買遊戲點數，只需以個人門號操作購買點數，再以戲遊點數7至8折販售予蔡嫌，即可馬上收到現金，無需抵押品等話術進行誘騙，當民眾受騙以個人電信門號回傳小額付款購買遊戲點數之簡訊碼，或儲存點數至蔡嫌指定遊戲帳號後，蔡嫌則將民眾的通訊軟體帳號封鎖或訊息收回，再轉賣詐騙取得之遊戲點數獲利。

(中時 )