台電有哪些隱藏版美食？將在「川流電湧-2019台電文資特展」中大公開。（台電提供／林欣儀台中傳真）

呈現台灣百年發電史，台灣電力公司6日起在台中文資園區舉辦「川流電湧-2019台電文資特展」，特別仿造水力電廠壓力鋼管製作成溜滑梯、打造超Q迷你鐵塔等設施，讓孩子透過遊戲了解台灣電力起源與其演變，還能品嘗超消暑「台電冰棒」，寓教於樂。

特展由台電與嶺東科技大學攜手規畫，分9大區、以工業風格呈現，展出高齡108歲的量測水壓儀器「壓力計」、堪稱水力發電心臟的水輪機動輪等設備共百餘件。台電指出，早期沒有火力、核能或風力等發電，一切仰賴水力，水力發電堪稱台灣電力發展源頭，至今水力電廠每年仍提供近80億度電。

除展現百年來水力發電設備、檔案，現場有座「藍曬川廊」、以原件放大方式呈現超壯觀的珍貴藍曬圖，預計將吸引網美拍照，此外，用壓力館打造的溜滑梯、高5公尺的米你鐵塔都開放小朋友攀爬、遊戲，透過化身維修員體驗台灣發電歷程。

有看、有玩也有吃，許多老饕喜愛的台電冰棒也經過重新包裝、直接搬進展場內，要讓民眾大啖「台電隱藏美食」。台電指出，特展即日起展出至9月29日，除有定時導覽，周末還推出電廠小旅行，並配合臉書粉絲頁活動贈送特製「電桿牌鑰匙圈」，預計將掀起收藏潮。

(中時 )