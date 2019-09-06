想在美麗的東部倚著太平洋美景創業嗎？「TTMaker台東原創基地」6日上午舉辦「2019首輪入選團隊公布記者會暨迎新派對」，由台東縣長饒慶鈴「開獎」公布入選的22組創業團隊，團隊名單中包含10家台東在地團隊與12家外縣市團隊，申請補助最高金額有500萬元，TTMaker 將持續收件至109年1月15日止。

為表示對於這項計畫支持，6日公布入選創業團隊當天，饒慶鈴特別身著入選團隊之一的台東排灣族設計師「沙布喇安德烈」以台東為主題的089系列作品出席，紅黑白鮮豔配色非常吸睛，也傳達台東在地設計能量的展現。

饒慶鈴表示，TTMaker 2.0今年提出以「城市加乘器」概念，透過不同領域的創業來加乘台東，首輪遴選出22組來自不同領域的團隊，期盼加乘創新台東不只是台東的可能性。

國際發展及計畫處長余明勲表示，申請補助最高500萬，TTMaker 將持續收件至109年1月15日止，TTMaker將持續開放新創團隊申請加入與補助至109年1月15日止。詳細內容可上網了解（www.TTMaker.tw）或洽詢TTMaker服務專線089-342513。

(中時 )