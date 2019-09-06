前行政院長張善政今（6）日到高雄出席「台灣企業家論壇」，他痛批，民進黨政府只懂亂撒錢，交通部長林佳龍說要拿100億衝觀光，但把兩岸關係搞好，觀光自然會起來，而2025年要把核能關掉，未來的20年，子孫電費要多花5兆，如果再這樣搞，可能就要跟下一代講：「不支持韓國瑜，你們20年後準備做窮光蛋」。

張善政今原本要演講「數位轉型」，未料臨場脫稿演出。他不吐不快說，民進黨「綠色恐怖比白色恐怖更糟糕」，他透露在韓國瑜的國政顧問團公布後，陸續有幾位顧問遭到「清算」，像是前國防部副部長陳永康，是中山科學研究院董事，但與他出席世貿國防展後，回去馬上寫辭呈，因為知道會被算帳，結果他身旁跟他多年的公務員祕書慘遭開除，「我聽到他們幹這種事，我明年要把蔡英文下架的決心，又增加一百倍。」

他直呼，這種政府實在有夠狠，綠色恐怖還不止這一樁，有位台大副教授名單曝光以後，被意有所指暗示「你最近不是要升等了嗎」是不是有警告要對方小心的意味。另外有位兼任教授也在加入國政顧問團後，未經台大正式程序，所長就把這位教授解聘。

不過，他也提到，有位年輕農民參加農業政策組，他向對方說「是不是很有壓力，對不起！或許當初不曝光比較好」，結果對方告訴他「我們承受壓力是應該的，希望明年可以改變」這句話讓他大為感動。

張善政向在座與會的200多人表示，不管你在什麼行業，不能讓綠色恐怖再繼續，如果旁邊人的人說什麼不要吭聲，君子報仇三年不晚，「將來有一天我們執政了，不會看顏色，會讓有能力的人上台」。

張善政也火力全開，炮轟民進黨政府只會撒錢，今天林佳龍說要拿出1百億補助觀光業，如果把兩岸關係搞好，觀光自然會起來。另外，像2025年要把核能關掉，民進黨說要推太陽光電、離岸風電，但問題是還不夠成熟，20年之內子孫的電費要多花5兆，這些都是出自人民的荷包，「民進黨要把未來的5兆丟到水裡面」。

他直批，民進黨只會花錢了事，他建議韓總統上任後第一件事，就是將前瞻計畫重頭檢討到尾。台灣未來以及下一代，期待要有環島高速公路、環島鐵路，但是錢哪裡來，就不能讓民進黨亂花。

他也自豪說，韓國瑜的國政顧問團眼光相當長遠，是為了20年後的台灣，要變得台灣變得跟歐美先進國家一樣棒，否則可能20年後的子孫會怨嘆說「上一代的人在幹什麼？在睡覺是不是？」

張善政說，做事情要有方法，不是有錢就好，現在政府只知道花錢，子孫的財富被虧光光。民進黨這樣亂花錢，下一代子孫子會更窮，「如果不支持韓國瑜，就會做窮光蛋」，相信韓若當選總統，絕對會把每一塊錢都花在刀口上。

(中時 )