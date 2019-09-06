後龍福祿壽生活藝術園區表示比賽不受評審退出影響。〔謝明俊攝〕

位在苗栗縣後龍鎮的福祿壽生命藝術園區舉辦全國攝影比賽，比賽已在8月31日停止收件，進入評審階段，在9月7日召開評審會的前夕，參與協辦負責評審作業的苗栗縣攝影學會，以主辦單位公告的評審方式不公平，並且侵犯參賽學會會員及其它參賽者著作權等2項理由，由游理事長於5日宣布退出評審會，不再參與相關評審工作。

至於福祿壽生命藝術園區對此則表示，這純粹只是理念不合，絲毫不影響比賽的進行，園區將會依照既定行程完成這次比賽作業。

後龍福祿壽生命藝術園區所舉辦這場全國攝影比賽，比賽收件截止時間到8月31日，接下來就進入評審階段。由於主辦單位除了聘請苗栗縣攝影學會協助評審工作，並將所有參賽作家及作品PO在福祿壽生命藝術園區臉書上，徵求網友進行網路人氣投票，依照按讚數予以評分，這項占比15％。

主辦單位將所有參賽作家及作品貼上臉書後，卻引起苗栗縣攝影學會極大反彈抗議，據該學會游理事長表示，過去參與過無數次的攝影比賽，比賽作品交至評審會時，都須將作者身份分開彌封保密，以免影響評審們的心證，待評審結果出爐以後，再拆封比對確認作者身分，以此保證評審過程公開公平。

游理事長指出，主辦單位擅自將所有參賽作家及作品公布貼在臉書上供人票選，這樣已經破壞評審保密要求，並且，參賽作品尚未入選獲獎前，著作權是屬作者所有，入選獲獎後才屬主辦單位所有，主辦單位擅自貼在網路上，已嚴重侵害到作者著作權。

游理事長說，由於主辦單位作為已嚴重影響到比賽的公平公正公開，並顧慮造成該會名譽受損，因此，苗栗縣攝影學會宣告在5日退出評審工作。

(中時 )