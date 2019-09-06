羅智強（中）6日台東開講，直言從《民主國家如何死亡》這本書，看見蔡英文總統的影子。（楊漢聲攝）

台北市議會議員羅智強「全台街講」6日抵達台東開講，羅智強說，從屏東搭乘火車到台東的路上看著《民主國家如何死亡》這本書，從書上看見蔡英文總統的影子，「民主不一定死在將軍的手裡，而是腐蝕在民選總統手裡。」

羅智強說，軍事政變及暴力奪權的手法已經很少見了，大多數民主崩潰不是將軍及士兵造成，而是民選政府本身造成的，以委內瑞拉為例子，查維茲當選總統後，進行一連串獨裁專制的手法，將反對者列為黑名單、安插人員進入法院外，將法院變成其附庸，又關閉媒體，這就是現在民主的死法。

台灣最重要的就是民主及法制，但這些年來被踐踏到無以復加，管中閔的卡管就是要殺雞儆猴，讓大家看見跟她不同路的人就是如此下場，「台灣民主退此一步即無死所」，為了民進黨好這次選舉絕對要「下架」民進黨，讓民進黨下台才能幫助民進黨進步。

羅智強表示，現在許多媒體一天到晚就在黑韓，韓國瑜不是神而是人，只要是人就有可能會失言也會講錯話，但黑韓到如此對韓國瑜公道嗎？韓國瑜在高雄清淤、路平短短半年時間做了那麼多事，對韓國瑜是不公平的。

另外關於郭台銘及王金平的問題羅智強也提出看法，任何人都有參選的權利，國民黨該怎麼辦就怎麼辦，這場選戰不是韓國瑜的選戰、也不是國民黨的選戰，最重要的是台灣民主必須確保，過去這3年多來，民進黨不斷在踐踏台灣民主，還自稱是台灣民主的守護神。

不要被蔡英文騙了，羅智強表示，香港人也是我們的朋友，反送中要關心，他認為大陸對於香港要更有同理心，體諒香港民眾想要捍衛目前的生活價值，但蔡英文總統在反送中事件得到了很多的利益及加分，但在6月17日當反送中達到最高峰時，立法院卻把台灣的公投「送終」，蔡英文總統打著民主守護神的姿態，一方面關心香港民主，另一方面卻親手扼殺台灣民主。

羅智強強調，台灣的民主正在凋零死亡，一個合法選出來的政權，透過威嚇法院、箝制言論自由，打擊政治異己，甚至改變遊戲規則，去塑造對她有利的執政形勢，合法進行獨裁與專制，從《民主國家如何死亡》這1本書看見蔡英文總統的影子，如果讓蔡英文再當選，台灣民主將「退此一步即無死所。」

(中時 )