台北龍華扶輪社今（6日）下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能。（葉書宏攝）

台北龍華扶輪社今（6日）下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能。（葉書宏攝）

「給他魚吃，不如教他如何釣魚！」台北龍華扶輪社今（6）日下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能，進一步協助他們改善目前的生活，重新回到社會奉獻所長。

台北龍華扶輪社長于殿永、創社社長彭雲興及社友們今（6）日下午1時許抵達智光商工，由于殿永代表與智光商工校長陳炳輝一起簽署合作備忘錄，未來將一起為社會奉獻心力，隨後，社友們更前往參觀校內各項教學設施、設備。

台北龍華扶輪社今（6日）下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能。（葉書宏攝）

台北龍華扶輪社今（6日）下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能。（葉書宏攝）

于殿永表示，與人安基金會接觸過程中發現經濟狀況不好的弱勢民眾越來越多，但與其長時間協助、供餐，不如給他們一支釣竿，因此，台北龍華扶輪社來尋求學校合作，未來將申請經費協助人安基金會與智光商工完成「有愛無礙，送愛心給寒士及弱勢家庭之社區服務發展計畫」。

于殿永表示，在協助、供餐的過程中，受助者有需要都很願意協助，但不可能無限期資助受助者，若他們有能力，更希望可以幫助他們重新就業、回饋社會。

彭雲興表示，弱勢目前是手心向上，未來希望弱勢可以轉變成手心向下，透過學校協助學習各項職業技能，要讓弱勢願意持續自力更生才是重點。

陳炳輝表示，智光成立於於1965年，是一所佛教辦學的學校，存在的價值就是要從事社會公益，平時教導學生要走出去，當有所成就時一定要回饋社會，整個社會資源才會愈來愈完善。

陳炳輝說，該校於2018年4月開始與鄰近里辦公室一起舉辦共餐活動，所有來參加的長者都非常開心，利用共餐機會讓長者與年輕人連結。未來與台北市龍華扶輪社合作，期盼能讓弱勢翻轉，目前以餐飲管理科為主，未來還會有觀光事業科、電子科等加入，培養弱勢不同的技能。

台北龍華扶輪社今（6日）下午1時許與智光商工簽署合作備忘錄，未來將攜手一起協助寒士、弱勢家庭學習各項職業技能。（葉書宏攝）

(中時 )