慶祝校慶百周年，中女中打造各式打卡牌板、打卡牆，盼學生、校友留下美好記憶。（林欣儀攝）

慶祝校慶百周年，中女中打造各式打卡牌板、打卡牆，盼學生、校友留下美好記憶。（林欣儀攝）

歡慶創校百周年，台中女中將舉辦一系列慶祝活動，6日由高一、高二學生在操場，以千人排出「中女100」字樣，為女中百歲活動暖身；而歷屆樂隊、儀隊校友們也重拾樂器、槍枝展開苦練，將於校慶活動當天演出，她們笑說，隔了30年又歸隊練習，彷彿重新回到16、7歲。

穿著綠色制服與淺色運動服的女中學生，在操場中排出「中女100」字樣，並透過空拍機做縮時攝影紀錄。校長洪幼齡說，慶祝創校百年，將記錄下相關活動並製作百年專刊作為紀念，並結合學校社團、班級以創意演出為學校慶賀，並將與同樣百歲的興大、台中科大舉辦聯合球賽。

全校動起來慶祝百年校慶，許多中女中校友也動員返校，畢業30年的鄭宜昀當年在學校擔任樂隊小號手，她說，為了在校慶中演出，去年6、7月就開始練習，還特意去跑步練肺活量；而儀隊校友陳超也重新拿起刀練習，她笑說，隔了36年又舉起儀隊刀，心裡很振奮，但家人都覺得很害怕。

台中女中校友參與校慶百年活動，樂儀隊成員重新練習，將在校慶當天盛大演出。（林欣儀攝）

為百歲校慶暖壽，女中籌備一系列活動，並將於12月14日的校慶活動中熱鬧一番，校方也設計許多打卡牌，讓校友拍照、憶當年。高二學生賴羿慈說，媽媽也是女中校友，2人決定一起參加校慶活動。學生廖瑞儀則拿著各式打卡牌說，最喜歡「在自由路上」牌子，決定到操場拍照留念，代表自己高中生活。

(中時 )