蔡英文總統（左三）也懇請支持者，除支持他連任，也要讓年輕人民進黨提名立委參選人莊競程（左二）當選立委。（馮惠宜攝）

總統蔡英文6日在前內政陪長余政憲、民進黨台中市議員曾朝榮、謝明源、賴佳薇以及民進黨提民北區北屯立委參選人莊競程陪同下一起到北屯區聖壽宮參香，她祈求選舉順利，總統過關，立委也要過半，而北區北屯區這一席最關鍵，只要這一席過了，國會就過半。

蔡英文午后抵聖壽宮，特勤唯安滴水不漏，位於大坑山上的聖壽宮幾乎是被封山，不少民眾無法開車進山頂廟埕，還必從山下步行上山，也出現怨言。

而綠營支持者是早早等在廟內，總統抵達時，不斷有支持者喊出辣台妹加油、辣台妹當選；總統此行除參香，主要也為剛獲黨部提民確定的立委參選人莊競程拉票，她推崇莊競程是學的是醫學工程，是當前重要的科學，也是國家要發展的重點產業，立委院要有品質，就需要優質立委，他請大家給年輕人機會。

蔡總統強調，1月11日總統一定要過關，國會要過半，而莊競程過關國會就過半，有在地的人到立法院幫大家做事，民眾有需要就可請他幫忙，且不只可交待立委，也可以交待總統，總統也是有做選民服務的。

(中時 )