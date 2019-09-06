48歲香港女星萬綺雯過去演出《我和殭屍有個約會》系列戲劇走紅，擁有106公分長腿的她，被外界喻為「香港第一長腿」。近日有網友偶遇萬綺雯出席活動，照片中她穿著白色洋裝，微捲長髮披肩，皮膚白皙緊緻，網友紛紛說：「這哪像要奔五的人」、「這些年只有我老了，明星始終跟以前一樣好看」、「彷彿50歲的是我」。
萬綺雯出道30年，當年她參加亞姐比賽獲得亞軍踏入演藝圈，1995年演出《我和春天有個約會》、《精武門》被觀眾熟知，她因《我和殭屍有個約會》系列劇集被封為「亞視一姐」。她也因《精武門》和甄子丹結緣相戀，但1999年分手，同年她遇到老公陳十三，認識4個月後便閃婚，兩人有共識不願生子，至今仍在享受兩人世界。
據《新浪娛樂》報導，最近萬綺雯應邀出席活動，穿著白色短裙的她露出嫩白美腿，優雅氣質依舊，看不出來再過幾年就要50歲，網友也大讚她保養得宜，外貌相當凍齡。
(中時電子報)
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