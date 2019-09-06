新竹市議員顏政德去年3月遭控以侄子、侄媳名義詐領助理費，新竹地院6日審理終結，將顏政德依利用職務機會詐取財物罪判有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，顏政德也將再提上訴，期望司法還給他清白。

經院檢調查，顏政德自2015年9月至2016年1月止，利用侄媳作為人頭，作為公費助理，並將提款卡交由顏政德侄子保管，最後則交給顏政德，共詐得金額17.5萬元。

儘管顏政德、其侄與侄媳在偵查時都坦承犯行，但在法院審理時又否認，不過經詢問其他證人及相關證物，仍無法作為有利顏政德的認定，因此仍依職務機會詐取財物罪，判顏政德有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。

顏政德的侄子與侄媳亦受牽連，其侄依利用職務機會詐取財物罪判有期徒刑2年，褫奪公權2年、姪媳依利用職務機會詐取財物罪判有期徒刑1年1月，褫奪公權1年，緩刑4年，全案仍可上訴。

(中時 )