苗栗地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心及苗栗縣警竹南分局，5日在竹南鎮大埔街一棟3層樓透天厝民宅，破獲一場大麻裁種場，當場查大麻活株220棵，以及大麻成品製品一批，逮捕王姓嫌犯等4人，其中王姓、周姓、許姓等3嫌經檢方聲請羈押獲准，蘇嫌則以5萬元交保，檢警正進一步清查大麻流向中。

日前，刑事局中部打擊犯罪中心偵4隊接獲線報指稱，有一個大麻販售集團在苗栗竹南地區租用民宅，栽植大麻收成後，將大麻花、大麻葉等乾燥後，並製成大麻粉、大麻油及大麻巧克力等相關大麻製品後出售圖利，經會同竹南分局組成專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官黃棋安、劉偉誠指揮。

檢警經多日布線查察，9月5日早上，專案人員前往苗栗縣竹南鎮大埔街一棟3層樓透天厝民宅實施搜索，當場查獲王姓、周姓、許姓、蘇姓等4人非法種植大麻及加工集團。

警方在現場共查獲大麻活株220株、大麻幼苗55株、大麻花數箱、大麻種子1批、大麻巧克力1批、大麻粉13.9公克、大麻油1瓶、大麻栽種器具、烘乾設備、大麻油提煉設備各1批等。

警方經將王嫌等4人帶回偵詢後，解送苗栗地檢署偵訊，檢方訊後認為王嫌、周嫌及許嫌3人涉嫌違反毒品危害防制條例犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞向法院聲請羈押，至6日下午由法院裁定羈押，另外蘇嫌則以5萬元新台幣交保。

(中時 )