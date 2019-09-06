高慧君在1990年和歌神張學友合唱〈你最珍貴〉後，讓她一曲成名，但10年前在商演時，遇關卡高音失聲而對唱歌產生恐懼，經過2年練習，終於克服內心障礙，去年正式發行線上單曲〈孤獨的世界〉，更巧的是單曲上架日恰逢張學友生日。

出道至今唱過許多商演，高慧君想起十年前的歌唱關卡，她說：「生命所發生的一切難免會覺得挫折，但也都是人生中的一種淬鍊。」在歌唱領域休息後，不免有歌迷關心她作品進度，日前父親剛離世，她笑說：「這不僅是送給爸爸、我自己的禮物，也是獻給好久不見的大家，我回來了！我又開始唱歌了。」

為了紀念出道二十週年，同時獻給離世的父親，以〈孤獨的世界〉宣告正式回歸歌壇。去年特別請老師挑日子，正好張學友生日，高慧君說：「巧遇哥哥生日好像冥冥中早已安排好，但這首歌一放就是五年，是父親的事情圓滿後才有走出疼痛重新回到錄音室的作品。」她形容這首歌就像是自己的縮時攝影，早期在Pub駐唱的她其實擅長搖滾曲風歌曲。

近期為拍戲橫膈膜舊傷復發，她打趣說：「有點像回到搖滾小慧的感覺，這首歌更貼近出道前的自己，現在忙戲劇比較多但還是希望能讓大家聽見新作品。」聽見由來自蒙古的「獵鷹樂團」所創作的歌曲〈孤獨的世界〉Demo後，就深愛上這首歌，她說，父親離開後圓滿了、和這首歌的出現，增加了讓我走進錄音室的勇氣，「我不想和過去的自己比較，想讓大家聽見現在的高慧君、不同的高慧君。」

高慧君暫休後，克服10年心魔，宣告重返歌壇。（攝影師李歐文提供）

(中時 )