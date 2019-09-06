郭蘅祈（郭子）為關懷愛滋議題所發起的「第二屆愛之日常音樂節」，將於11月30日及12月1日在台北Legacy開唱，首日以「四后一王」方式演出，由徐佳瑩、魏如萱、楊乃文、萬芳及李英宏打頭陣，第二天則請來重量級歌手，包括好久沒開唱的李壽全、陶晶瑩、彭佳慧、伍思凱及江美琪，兩天共十組歌手連番上陣。6日記者會上播放由24位歌手、製作人大合唱的活動主題曲〈現在開始做朋友〉MV，郭子看完ＭV在台上含淚哽咽地說：「我何德何能，這麼多歌手、音樂人，讓我們的社會可以少點分歧。

陶晶瑩、萬芳、李英宏、江美琪、李壽全、黃韻玲、陳建騏及馬毓芬等人出席記者會共襄盛舉，會前傳出好消息，二場音樂會門票近完售，僅剩零星100多張票，記者會立刻變慶功宴，振奮人心！聊起〈現在開始做朋友〉錄音趣事，郭子透露錄音時剛好蕭煌奇在隔壁錄製自己的作品，郭子說：「因為我們是所有歌手在錄音室外等著輪流進去錄，大伙兒在外面聊天，蕭煌奇就覺得外面怎麼這麼吵，他知道我們是錄公益歌曲後，就把我叫進去問『為什麼沒有我，我一定要』！結果隔天蕭煌奇就拿了一個紙箱厚度的小板子進錄音室，原來他連夜把要唱的歌詞用點字方式打在紙板上。」不僅如此，蕭煌奇還預約明年參加第三屆活動，讓郭子相當感動。

陶晶瑩今特別飛回台灣出席記者會，透露錄音時發生「三娘教子」趣事，原來陶子錄音時後面站了郭子、黃韻玲、馬毓芬三位製作人，三個人一直在後面指導，讓陶子緊張得直呼：「對不起，我沒辦法控制我的『音道』！」語畢發覺自己用辭不雅，連忙對不起說應該是「聲道」才對，笑翻所有人；此外，兩屆音樂節開唱歌手名單中，唯一只有萬芳重疊，郭子表示：「萬芳的歌聲及講話talking在現場表演時有種魔力，像她在第一屆音樂會上唱了〈哭沙〉、〈冷井情深〉等經典老歌，現場渲染力很強，所以這次特別再找她來，她馬上答應，也是義氣相挺！」 對於去年第一屆慘賠80萬，郭子坦言今年即便1500張門票全賣完，依舊可能賠錢，「我們朝越賠越少的目標前進，希望讓更多人知道這個活動」。

「第二屆愛之日常音樂節」今辦記者會。（愛之日常音樂會提供）

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