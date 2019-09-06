柯文哲又失言 侯友宜叫柯「少講一點」 17:042019/09/06 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜出席「考照最安心，侯Sir給你罩」道安記者會。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（6）日下午出席活動時，媒體問侯對台北市長柯文哲脫口說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」的看法，侯友宜當場笑出聲來，用台語回答：「叫他少講一點啦！沒講又不會怎樣，少講就沒事了。」 侯友宜表示，對女性一定要尊重，不雅的語言和侮辱的字眼都不要用，尊重女性是必須要有的態度。 (中時 ) #侯友宜 #北市長 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 假日雲嘉走透透 柯文哲被嗆玩弄文字遊戲 04:102019/09/02 政治要聞 柯文哲不懂金剛經 04:102019/09/02 時論廣場 「有責任做好院長」 侯友宜二哥間接否決郭侯配 10:412019/09/02 政治 王金平證換瑜說 侯友宜：不想聽、不想說 12:232019/09/02 政治 再度同台 柯蔡互動不熱絡 12:512019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 11:042019/09/06 政治 柯文哲曝林志玲懷孕 婦女新知批性別歧視應道歉 12:532019/09/06 生活 稱陳菊是比較肥的韓國瑜 柯P不認失言 13:452019/09/06 政治 政治熱門新聞 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ - 政治 韓稱等日本人25分鐘 日本學者臉書澄清 - 政治 周錫瑋驚爆！這2人曾請郭選總統 - 政治 韓民調下滑？計程車司機調查結果嚇死人 - 政治 為何挺草包韓國瑜？ 旺董終於說出原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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