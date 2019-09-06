新北市長侯友宜今（6）日下午出席活動時，媒體問侯對台北市長柯文哲脫口說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」的看法，侯友宜當場笑出聲來，用台語回答：「叫他少講一點啦！沒講又不會怎樣，少講就沒事了。」

侯友宜表示，對女性一定要尊重，不雅的語言和侮辱的字眼都不要用，尊重女性是必須要有的態度。

(中時 )