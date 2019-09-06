廉政署長鄭銘謙。（袁庭堯攝）

法務部長蔡清祥。（袁庭堯攝）

眾人持金鎚敲牆三下，預祝動工順利。（袁庭堯攝）

法務部廉政署南調組接手高雄六合憲兵隊營區，斥資4000萬元、預計耗時200個工作天興建新辦公廳舍，6日上午舉行動工典禮。新辦公廳就在調查局高雄市調查處、高雄市警局及高雄地檢署旁，未來將能有效提升偵查辦案效率，強化打擊貪瀆能量。

南調組負責偵辦嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖等7縣市肅貪案件，不如北調、中調組擁有獨立辦公廳舍，多年來承租在高市博愛路上捷運共構的商辦大樓內，不僅每年要支出624萬高額租金，辦案空間也嚴重不足，與一般民眾共用電梯出入，也衍生偵辦人員身分保密與安全維護疑慮。

為了解決困境，法務部2018年特別撥款辦理規劃設計，歷經3次公開招標，終於在8月完成發包。新址為高雄六合憲兵隊舊營區，比鄰高雄地檢署及調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局等偵查機關，附近也有捷運站，不但民眾應訊洽公便利，偵查機關間聯繫支援也更迅速。

動工典禮由法務部長蔡清祥、廉政署長鄭銘謙親自主持動工，持金鎚敲牆預祝動工順利，高雄高分檢檢察長楊治宇、高雄地檢檢察長周章欽、橋頭地檢檢察長莊榮松、屏東地檢檢察長葉淑文、調查局高雄市調查處處長秦太龍等人均到場參與。

蔡清祥表示，主持動工典禮是一則以喜、一則以憂，喜的是廉政署南調組整建後可以把所屬機關在鄰近地區做全面的協調整合，憂的則是因法務部預算吃緊，希望大家貫徹執行績效，要克服困難如期完工。

(中時 )