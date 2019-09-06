中秋節連續假期即將到來，家家戶戶歡聚烤肉、難免小酌，台中市警方將擴大酒駕臨檢，除台74線中彰快速道路沿線各匝道口有酒駕路檢勤務，轄內飲酒場所與易肇事路段，由14個分局及交通警察大隊同步實施封閉式路檢勤務，出動空拍機協助，加強攔查來往車輛，採「天羅地網」封閉式取締勤務。

台中市警察局即日起執行取締酒駕專案勤務，針對全市轄內KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路段，由14個分局及交通警察大隊同步實施封閉式路檢勤務及巡邏勤務，透過綿密的勤務規劃，警惕民眾「只要酒駕隨時會被抓」。

警方持續落實「斷源專案」，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法同時，進行全面性宣導。

台中市警察局長楊源明說，酒駕、闖紅燈、超速等違規嚴重影響行車安全，市警局於連假期間持續針對市區主要重要道路及易肇事路段，加強酒駕執法取締，民眾切勿存有僥倖心理，更不要輕忽違規的嚴重性，應確實遵守交通規則、確保行車安全。

(中時 )