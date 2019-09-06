各大專校院陸續開學，正修科技大學選在開學前夕，6日由校長龔瑞璋送給新生獨創的「植信念御守」及挖掘內在渴望、克服自我的懷疑與恐懼、喜歡自己3帖心靈成長藥帖，作為入學賀禮，成為大學四年成長改變的引導力量。

正修科大為讓新生感受到學校對他們的重視與期許，規劃別出心裁的儀式，當手工打造的「神奇藥草鋪」一推出，令人眼睛為之一亮，校長龔瑞璋隨即送給新生3帖心靈成長藥帖，具生命教育意涵文字藥籤，更附上象徵性創意物件。

龔瑞璋表示，送給新生的3藥帖第一帖是「挖掘內在渴望」，成為大學四年成長改變的引導力量，搭配這藥帖，再送給新生一把鏟子，期勉挖掘內在過程可以得到豐富收穫。

第二帖「克服自我的懷疑與恐懼」，學習與內在聲音共處而不被淹沒。第三帖「喜歡自己」，人生最大的成功，就是成為自己喜歡的人，期盼入學新生在大學四年學習喜歡自己，努力成為自己喜歡的人。

龔瑞璋並贈送新生一把「捕蟲網」，象徵克服自我懷疑與恐懼，再贈送新生「澆水器」，象徵喜歡自己、自己澆灌自己，更邀請新生代表穿著高中職制服，上台接受致贈入學賀禮，透過這個儀式，讓新生接續過去學習，順利銜接大學豐沛的學習資源。

(中時 )