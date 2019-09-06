圖為桃園市長鄭文燦參與智慧城市論壇。(圖擷自謝金河臉書)

「專注市政的首長，才是真正的黑馬！」財信傳媒董事長謝金河今(6)日表示，過去幾年，賴清德、陳菊離開原職更上一層樓，最近柯文哲為搶大位炮火四射，這將減損他們一生的評價。他指出，六都首長侯友宜和鄭文燦專注於本業，把工作做好，這才是最強的基本面！不貪心的人，可能贏得最多！

謝金河今在臉書上發文，智慧城市論壇已邁入第五年，他接觸過多位地方首長，包括去年來致詞的前行政院長賴清德，以及今年的行政院副院長陳其邁，加上今年與會作專題報告的侯友宜和鄭文燦。

謝金河說，侯、鄭兩人很賣力地分享桃園及新北市的智慧化城市治理，尤其是鄭文燦報告完突然提到，他和侯友宜有個共通點，他們是最專注推動市政的人，此話贏得滿堂喝采。

謝金河觀察，面對政壇殺戮，侯友宜把市民擺在第一，他的智慧高人一等，他與鄭文燦市長若能不為更高的名位所惑，專注地把市長工作做好，他們的潛力不可限量。

過去幾年，像賴清德離開台南，陳菊離開高雄，最近柯文哲為了搶大位炮火四射。謝金河認為，這對他們一生評價可能減分多過加分，只有專注本業，把工作做好的人，這才是最強的基本面！不貪心的人，可能贏得最多！

(中時電子報)