王力宏「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」正如火如荼進行中，原訂將於11月1日（星期五）及11月2日（星期六）在紅勘香港體育館舉行，主辦單位今於官方Facebook公佈，鑒於目前香港社會環境上的不能預測因素，考量安全性因素，演唱會將會延期舉行，具體時間待定。

主辦單位指出，原希望睽違7年、王力宏能再到香港演出，但目前香港社會環境不確定因素，以致對觀眾往返演唱會場地的交通可能會有不確定因素，基於保障所有工作人員與觀眾的安全為最大考慮下，主辦方當代亞美文化傳媒有限公司與傲世娛樂文創經過反覆斟酌與考慮，「王力宏龍的傳人2060世界巡迴演唱會香港站演唱會」將會延期舉行，早前通過信用卡與其他渠道的優先購票將全數取消，已購買門票的觀眾將獲全數退款。也請密切關注傲世娛樂文創官方Facebook專頁獲取演出延期與相關安排的更新資訊。

王力宏所屬的「宏聲音樂」也表示：「尊重主辦單位延後的決定。」

王力宏「龍的傳人2060世界巡迴演唱會香港站演唱會」，主辦單位今公佈訊息，將延期舉行。（宏聲音樂提供）

王力宏「龍的傳人2060世界巡迴演唱會香港站演唱會」主辦單位今於臉書公佈延期舉行。（取自臉書）

(中時 )