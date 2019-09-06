台北羽球公開賽今天進行各組八強賽，首先登場的是李哲輝和許雅晴的混雙賽事，面對賽會第二種子、世界排名第六的韓國組合徐承宰／蔡侑玎，結果兩人只撐了31分鐘就以15比21、12比21敗下陣來。許雅晴賽後受訪時自嘲，「兩人默契沒有很好，但輸球最大主要因素就是我太喜歡亂跑了。」

雙方過去不曾交過手，所以在都不孰悉對方的情況下彼此間默契就成為勝負關鍵，韓國組合一開賽就打出5比0攻勢，李哲輝和許雅晴在被打了一記悶棍之後始終找不到應對戰術，直到10比20才突然覺醒，連追5分，可惜時不我予，仍將首局拱手讓人。

次局，李哲輝在後場有出色發揮，許雅晴在前場也有佳作，兩人一度取得9比5領先，但韓國選手及時穩住陣腳，在9比10落後時連續得到9分，不但逆轉了整個戰局，而且一舉擊跨了李哲輝和許雅晴兩人的士氣，輕鬆拿到4強門票。

許雅晴笑說，對方默契真的很好，同時也能設計出一套戰術，讓我們兩人打得不知所措，加上我們練習混雙的時間不多，所以走位不是很熟練，輸得不冤枉。

李哲輝認為，「對手總是能利用戰術把我定住在前排，讓許雅晴只能站在後場，有效壓住我們的攻擊，沒辦法，我們都是以各自的雙打為主，打混雙還是欠缺了默契。」

(中時電子報)