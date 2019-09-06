國立台灣藝術大學前校長謝顒丞，涉嫌在2013年與時任舞蹈系系主任吳素芬竄改「擬聘建議表」，導致原先排名第一、曾獲國家文藝獎的現代舞者姚淑芬未獲錄用，變成第2名「張婷婷TTCDance」舞團藝術總監張婷婷獲錄用；新北地院今依偽造文書罪，判謝男1年6月有期徒刑；吳女、曾姓舞蹈系行政助理則獲無罪。

2013年1月間，台藝大甄選舞蹈系專任教師，當時曾獲國家文藝獎的現代舞者姚淑芬原先排名第1，卻在甄選時落選，由第2名的「張婷婷TTCDance」舞團藝術總監張婷婷錄取，成為舞蹈系專任教師，姚淑芬獲悉自己雖為第1名卻落榜，提出刑事及行政訴訟，2015年6月最高行政法院判姚淑芬勝訴確定，台藝大因此聘姚女為台藝大舞蹈系兼任教師。

檢方事後調查，姚淑芬以第1名之姿落選，原來是校長謝顒丞與舞蹈系主任吳素芬，在背後竄改「擬聘建議表」的排名，導致人事室製作議程、投票單時，未採成績優先排序，依偽造文書罪起訴謝男、吳女及曾女3人。

新北地院審理認為，謝男身為國立大學校長，竄改行為攸關大學教師教學、研究水準，也影響學生受教權，實有不該，考量他無前科，素行尚可，今依共同公務員假借職務上之機會故意犯行使變造公文書罪，將謝男處1年6月有期徒刑，可上訴。

此外，吳女、曾女部分，法官認為本案起訴所指文件，不具會議記錄性質，也無法認定這是屬於2人執掌的公文書，難認有公務員登載不實的罪名，判2人無罪。

(中時 )