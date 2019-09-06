享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。

(中時 )