SNAP變！韓國幻真製作室來台了 21:352019/09/06 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝） 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝） 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝） 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝） 享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。 (中時 ) #韓國 #魔術師 # 演出 也許您會感興趣 推薦閱讀 日韓交惡 僅少數工具機業受惠 04:102019/09/02 財經要聞 女偶像體力不支！這動作洩白晢北半球 粉絲嚇壞 10:182019/09/04 星光 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 男足歐巴王建明缺陣 原因很複雜 16:592019/09/04 體育 《時來運轉》運彩報報－落「葉」歸根 魔術師力退老東家 11:552019/09/05 體育 遠東百貨韓國展 登場 04:102019/09/06 產業特刊 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 韓迷吃貨注意！遠東百貨「韓國展」壓軸登場 12:212019/09/06 生活 千變萬化台韓交流之夜 讓魔術變藝術 18:402019/09/06 生活 生活熱門新聞 周末全毀！劍魚來亂 這2區有劇烈天氣 - 生活 最愛無預警分手！這星座底線千萬別踩 - 生活 超商爆裂茶葉蛋能不能買？饕客揭意外秘密 - 生活 家樂福將進駐雲林沿海地區 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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