總統蔡英文求學倫敦政經學院，但博士論文和學位遭質疑真偽性。蔡英文不願公開其論文原件，反用具狀提告想遏阻流言。對此，北市議員羅智強以馬英九、蔡英文對待博士論文態度，一人開放、一人封閉，相差有天壤之別。為避免學術界的損失，羅智強呼籲：「蔡總統，趕快公開論文吧！」

羅智強在臉書表示，前總統馬英九的博士論文，堂堂正正的擺在圖書館內，任何人都可以閱覽；而蔡英文雖然對其倫敦政經學院學歷「洋洋得意，『好到可以拿兩個博士學位』的博士論文，卻比聖杯還難找。好不容易蔡英文在畢業35年後向母校『補提交』博士論文，卻嚴格限制『要經過蔡英文本人同意才可翻印、引述』」。

原本，求學力爭到博士學位，是歷經千辛萬苦，博士論文更是心血腦力結晶，可謂「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」！豈有將博士論文封存為「最高機密」，不准引述之理？所以，羅智強呼籲：「這麼好的論文只能孤芳自賞，豈不是學術界的損失嗎？蔡總統，趕快公開論文吧！」

(中時電子報)