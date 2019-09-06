屏東大店長班找來業師挑大樑，透過討論為企業把脈。（林和生攝）

連續舉辦多年的屏東「大店長開講」創業實務課程，培養不少青創店家成長茁壯，今年首次由「學長姐」擔任業師分享創業心得，吸引不少傳統產業、餐飲、室內裝潢的「少年頭家」報名參加，連青農都暫時拋下田間工作，前來學習企業管理模式。

根據屏東縣內由20至45歲經營者主導的店家，全縣達到3657家，屏東縣長潘孟安表示，在創業過程中會到不少風雨，公單位唯一需要做的就是協助與陪伴，「大店長」課程的發想，就是透過業師隨時為業者把脈，進而找出缺失，才能讓體質持續健康。

經過幾年陪伴，青年學院發現，屏東不少傳統店家深怕祕方、財務公開會被模仿，但連鎖店的策略是共享，正是課堂上要打破大家根深蒂固的觀念；幾年下來不少店家都已大規模展店，將所學實踐在創業之路。

過去由王品集團董事張勝鄉擔任講師，今年開設的大店長班找來過去學員挑大樑，站上講台分享創業「眉角」；早午餐業者徐皖台表示，當時上完課覺得十八般武藝樣樣精通，於是立即開了一家分店，最後草草結束，經過回顧找到缺失，目前累積7家店在經營。

種植小黃瓜的青農羅秉諺直言，雖然農務是靠天吃飯的工作，但人的管理也非常重要，如何訂定目標，學習找到一套標準模式，讓人員穩定，把其他條件干擾降至最低，是報名課程的目的。

(中時 )