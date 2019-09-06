新化部分道路因強降雨導致路面淹水。（摘自新化區公所臉書）

台南市永康、新化等區下午受熱對流影響，下起短時強降雨，造成永康區永平街跟永大路二段、永康焚化爐前防汛道路，新化區大智路、信義路等道路積水。台南市水利局表示，積水主要是因瞬間雨量過大，時雨量均超過70毫米，都已啟動抽水機抽水，在4點多雨勢較小已漸漸退去。

水利局表示，新化區牛稠橋，測得最大時雨量為最大時量達75.0毫米；永康區最大時雨量達72.5毫米，山上最大時雨量達72.0 毫米，水利局已請轄區抽水站、水門及移動式抽水機加強警戒因應。

下午大雨導致新化區大智路、信義路等道路積水，警方已緊急拉起封鎖線管制交通，中山路往大智路方向暫時封閉，於下午4點37分撤除封鎖。

有不少民眾質疑，才下一陣雨怎麼會淹水這麼嚴重？新化區長吳金喜表示，主要是強降雨，瞬間雨勢太強，才會導致淹水，但到4點多左右烏雲散去，雨勢漸歇，積水就消退了。新化公所也提醒民眾，鹽水埤水庫預計下午5點30分進行調節性放水，請民眾遠離河床，小心危險。

(中時 )