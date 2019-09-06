華歌爾旗下品牌莎薇今(6)日在台北舉辦2019秋冬新品發表會，全新代言人謝翔雅現身會場實際呈現新品「魔力推推 激推如3」並分享自信小祕密，也在發表會上帶來青春又俏皮的魔力推推舞。

因《通靈少女》廣為人知的謝翔雅，過去曾被封為「史上穿最多的女星」，這次性感魅力大解放，安全措施倒是做的非常齊全。謝翔雅說，代言一事跟父親報備，父親還以為她還是當初的小女孩身材，怎麼可能會代言內衣，讓她哭笑不得。這一次的內衣代言則是宣言自己已是個成熟、長大、清秀的小女人！

莎薇代言人謝翔雅(圖/莎薇提供)

莎薇「魔力推推」系列是許多台灣小資女在挑選內衣上的首選，今年更是一口氣推出四款鑽石新色滿足大家在穿搭上的需求，貴氣顯白的「紅寶石」、沉穩知性的「萊茵綠」、活潑朝氣的「黃水晶」、可愛淘氣的「粉鑽石」，美力能量閃閃加分！

莎薇魔力推推內衣1580起內褲$420起(粉鑽石)(圖/莎薇提供)

魔鬼藏在細節裡，莎薇的魔力推推新品寬BONE設計可以1推近小肉肉、肩帶黃金三角設計帶來2推高UPUP、提托片側推形成激推如3效果，穿起來讓妳可以拉近胸距3cm、魔力推高15度，立刻豐滿集中渾圓感立現。內衣使用性感柔軟的捲翹蕾絲成為水汪汪的目光焦點，使用金色金具提升質感與注目，機能與外型兼具的魔力推推讓上圍視覺看起來更集中。

莎薇魔力推推內衣1580起(萊茵石綠)(圖/莎薇提供)



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