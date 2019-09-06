不適合就別勉強，哪些星座最不喜歡歹戲拖棚？專家分析，有5大星座因個性直率，最容易「無預警分手」，尤其其中一個平常看似忍耐力極高的星座，千萬別踩他的底線，否則前一天還濃情密意，但隔天可能頭也不回地說分就分，讓對方完全措手不及。

根據《星座好朋友》網站報導，下列5個星座與情人分手時總是非常突然，對方可能還沒搞清楚發生什麼事，就已被無預警分手。

TOP 5【雙魚座】

被列為情感最豐富的雙魚座，其實有著一顆變動很快的心，加上容易受他人影響，較難維持愛情長跑。雖然雙魚總是會試圖讓自己繼續愛著另一半，但當努力過一段時間後，若還是覺得很痛苦，就會直接掰掰，因而讓對方覺得太突然。

TOP 4【摩羯座】

非常有個人想法的魔羯，平常忍耐度很高，只要不違背他們的原則都會盡量容忍，但千萬別以為他們甚麼都可以包容，一旦觸碰到摩羯的底線，他們恐怕翻臉比翻書還快，說分就分，而且誰都拉不回來。

TOP 3 【獅子座】

對感情很有危機意識的獅子座，當他開始覺得無趣，而且對方也無意維持時，這段感情就注定面臨尾聲，而且超愛面子的獅子通常會先下手為強，甚至可能為了有個完美的ending，特地跟另一半來一頓浪漫的晚餐，在最美好的氣氛下提出分手。

TOP 2 【射手座】

總是費盡心力去維持一段感情的射手座，交往過程中可能累積了許多委屈，雖然會不斷的原諒對方，但也不會無止盡的忍耐下去，當他對情人抱持著期待，對方卻又做出讓他忍無可忍的事情時，他就會義無反顧的提出分手。

TOP 1 【雙子座】

百變的雙子座在經營感情時，總是會製造各種不同的情趣，不過由於喜好太多變，分手的念頭隨時都有可能浮現腦中，只是還沒到適當時機前，他們都會隱藏的很好，讓你一點都察覺不出來，當某天天時、地利、人和時，雙子座就會毫不猶豫的說出分手。

(中時電子報)