大同集團旗下面板廠華映上月底逕自將宿舍斷電，導致200名移工險流落街頭，桃園市勞動局積極聯繫廠商，6日收到廢聘函，立即舉辦面試徵才，成功讓6成5的移工找到新雇主，最快下周一就能上工。

華映因積欠電費，上月31日凌晨搶先在被台電斷電前逕自切電，並要求員工提前在30日搬離宿舍，受影響的移工達200名，桃園市勞動局緊急啟動安置作業，還出動遊覽車載人、大卡車載行李。

勞動局外勞事務科對華映祭出重罰30萬元，也函請勞動部進行廢聘事宜，並積極尋找廠商，6日收到廢聘函，同步在安置處所附近的平鎮工業區服務中心，舉辦勞雇仲三方面試媒合平台，包括華通、台灣山葉機車、嘉碩、群創、威欣利等大廠都釋放出職缺，成功讓130位移工順利找到新雇主，最快下周一就能開始上工。

勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，會在持續尋找廠商協助其他70位移工轉換雇主，但也坦言部分移工因居留效期剩不到半年，或是已逼近最長可連續在台工作12年的年限，廠商承接意願較低，會持續協助媒合，有關薪資、資遣費部分也將協助爭取，維護移工應有的權益。

(中時 )