台灣手工具工業同業公會贈送蔡總統一個以鹿角為造型的鉗子，蔡總統喜獲鉗子禮物，表示看到工具零件 令她感到很親切溫暖。（盧金足攝）

蔡英文總統6日到台中出席台灣手工具工業同業公會，業者高喊「總統凍蒜！」（盧金足攝）

蔡英文總統6日到台中出席台灣手工具工業同業公會表示，她是汽車修理廠長大的小孩，汽車修理廠最常看到的就是螺絲起子，鈑手、鉗子，台灣手工具製造生產，在全台界來說名列前茅，非常重要的隱形冠軍，最近台商回流帶給台灣很大的轉機，手工具產業也熱烈響應，呼籲加碼投資台灣，就是現在這個時候。

蔡總統今日下午到台中市全國大飯店參加台灣手工具工業同業公會第十五屆第一次會員代表大會，新任理事長和理監事改選，台灣手工具工業同業公會特別贈送蔡總統一個以鹿角為造型的鉗子，不只可以實用，掛在牆上還可以掛鑰匙，蔡總統喜獲鉗子禮物，表示看到工具零件 令她感到很親切溫暖，業者也高喊「總統凍蒜！」

蔡英文表示，或許很多人知道，她是汽車修理廠長大的小孩，汽車修理廠最常看到的就是螺絲起子，鈑手、鉗子，只要看到零件每天都看到，雖然她是女生，從小看到大，所以工廠裡面敲敲打打的聲音，就是回憶的生活經驗。

「等到我長大後，去國外讀書也有一個工具箱」，蔡總統說，她修理的手不是很巧，但有工具箱心裡等級不一樣，表示自己也會修理，現在家庭很多年輕的夫妻都要有一個工具箱，自己去裝修也需要工具箱，覺得有工具箱和沒有工具箱是不一樣的感覺。

她指出，現在民眾都開始使用動力工具，以前是職業的才用動力工具，連一般家庭也用動力工具，所以看到電視有工具介紹她也會從頭看到底。

「台灣手工具製造生產，在全台界來說名列前茅，非常重要的隱形冠軍」，蔡總統強調，手工具機出口今年上半年也有成長，對台灣經濟是非常大的貢獻，現在美中的國際貿易戰還是不穩定，手工具有這樣表現令人驚艷。

蔡總統向全場手工具機業者表示，一起面對環境的挑戰，政府和大家團結站在一起，推動五加二產業創新計畫，智慧機械中有一項智慧製造，希望手工具產業開始走向智慧製造這條路，經濟部推動水五金和手工具智慧化，協助智慧成長，導入各種智慧化的技術，產業持升級轉型。

蔡英文說，今年台商投資回流，帶給台灣很大的轉機，政府透過很多優惠措施，幫台商找地、找資金，成立台灣投資事務所幫大家的忙，持續鼓勵台商返台投資，手工具產業熱烈響應。

她呼籲有心加碼投資台灣，就是現在這個時候，關鍵年代透過信心強化加碼投資，讓台灣脫胎換骨，大家作伙讓台灣做世界第一等的手工具王國，未來站在一起，面對挑戰，台灣產業一定會更好。

(中時 )