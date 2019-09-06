住在台中市龍井區的83歲林姓婦人，今年2月間坐在自家門外休息，遇到騎機車經過、來問路的陳姓男子，以「妳腎臟不好喔？」為由、主動幫林婦按摩，卻趁機偷走林婦放在口袋內、裝有9600元壓歲錢的紅包袋。台中地院依竊盜罪判陳男4月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，陳姓男子（66歲）今年2月26日下午騎機車經過龍井區一處巷口，他見到坐在路旁的林姓婦人褲子口袋鼓鼓的，便假借問路為由、趨前與林婦攀談，期間又佯裝好心、關心林婦腎臟情況，並主動幫她按摩全身。

趁著婦人不注意，陳男按摩到林婦腰部時，趁機偷走林婦放在口袋內、子孫給的壓歲錢共9600元，之後騎機車離去。林婦發現錢不見了才趕忙報警，警方調閱監視器逮獲陳男。

陳男到案後否認偷竊、辯稱自己只是問路，但法官勘驗監視器，剛好拍到陳男以手碰觸林婦身體，之後右手又放入自己口袋，依竊盜罪判陳男有期徒刑4月。

(中時 )