徐榛蔚表示，政府需要每個民眾給予身邊的人小小的關心，各種警政、社政、醫療、教育等資源整合，都是從民眾小小的通報，或者打1999開始。（王志偉攝）

17歲懷孕，該怎麼面對抉擇與難關？今年19歲的李佩伶，高二非預期懷孕，她選擇留下孩子，勵馨基金會介入協助，不但修復與母親的緊張關係，並重返校園，去年順利考取國立大學。她的故事拍成微電影，希望社會關注小爸媽的議題。

根據內政部戶政司統計，花蓮縣19歲以下小媽媽比率，從2010年起，一直維持在千分之10到12，幾乎是全國平均千分之4的3倍，長期全國之冠，去年更達千分之11，再創高點。

除了隔代教養戶數多，花蓮小媽媽們多半因為捨不得孩子，且家庭支持，留養比率也高。勵馨花蓮分事務所接受縣府委託，10年來走入偏鄉學校宣導，小媽媽留養比率約7成，因此就學與就業托育補助及輔導，是縣府社會處和勵馨從事小媽媽服務的重要的課題。

守護小腳丫 給勵小爸媽

花蓮分事務所主任朱慶萍說，故事中，佩伶由外婆帶大，爸媽離婚後，媽媽長年在西部工作，與女兒關係疏遠，僅有的聯繫都是來自學校。直到17歲那年，佩伶帶著9個月大的身孕，向勵馨基金會求助。

佩伶堅持要把孩子生下來，但後續照顧、撫養完全沒有頭緒，孩子的爸也因經濟狀況多次爭執而分手，還好佩伶媽媽毅然辭去西部工作，回到花蓮幫女兒做月子、帶孫女，祖孫3人重新開始。李媽媽的這一步，成了佩伶最大的支持，也修復了母女倆冰冷的關係，並考上國立大學，重返校園。

朱慶萍指出，花蓮勵馨陪伴的小媽媽和他們的家庭過程中發現，其實他們跟所有新手父母一樣，需要學會如何作父母，社會需要做的，只是提供他們更好的學習條件，這樣他們的小寶寶也能獲得妥善照顧。

(中時 )