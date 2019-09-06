中國大陸央行「中國人民銀行」宣佈，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計可以降準釋放長期資金約9000億元（人民幣，下同）。

中國人民銀行網站刊出該行有關負責人的談話表示，這次降低金融機構存款準備金率可以釋放長期資金當中，全面降準釋放資金約8000億元，定向降準釋放資金約1000億元。財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，已處於較低水準，因此此次全面降準不包含這三類金融機構。

他說，此次降准釋放資金約9000億元，能有效增加金融機構支援實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約150億元，通過銀行傳導可以降低貸款實際利率。

該負責人指出，在此之外，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。

他進一步表示，人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

(中時電子報)