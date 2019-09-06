「2019高雄國際建材大展」9月6日至9日在高雄展覽館舉辦。（袁庭堯攝）

南臺灣規模最大的建築界盛會「2019高雄國際建材大展」熱鬧開展，集結280個來自台灣、日本、德國的廠商參展，分享時下最新工法及最新環保綠建築建材。高雄市長韓國瑜親自出席剪綵，強調優良建材的應用，可提升整座城市的活力。建材展連續六年舉辦，年年帶來新話題，已成為高雄會展的指標代名詞。

韓國瑜表示，根據2018年統計，高雄市共有5800多處工地，今年截至7月，數量已突破7000處，可見建材的需求及商機不斷增長。

建築師公會理事長鄭純茂強調，好的建材能提升建築品質及水準，今年廣邀全國建築相關科系學生參與競圖展，以「愛河不只有摩天輪」為題，收集到許多創意發想。鄭純茂強調，韓國瑜「愛情摩天輪」的創意概念建構出人與河的新關係。透過專業的規劃、工法及新材料使用，高雄必定能打造新意象。

綠色環保建材商機當道，今年建材展多以環保建材、智慧居家體驗為主軸，近年來熱門、應用於長照的樓梯升降椅也成為展場焦點。高雄市室內裝修公會「設計作品展示區」為展場亮點，延續去年「銳變」的主題，以「飛越」象徵新世代的設計能量，也展現新秀的設計實力。

「2019高雄國際建材大展」9月6日至9日在高雄展覽館舉辦。6日有「島嶼城市水與綠規劃」論壇，7至8日有「室內設計賞」座談會，8日有日本新秀建築師大西麻貴「創造多樣的居所」演講。

(中時 )