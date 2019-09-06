台北秋季國際旅展即將於11/8-11/11盛大展開，由於往年旅展日月潭涵碧樓的住宿券總是供不應求，今年涵碧樓因應廣大消費者的需求，已提前於9/2線上開賣，讓消費者免去人擠人的困擾，今年秋冬不妨安排一趟涵碧樓奢華旅程。

日月潭的美景美不勝收，而涵碧樓是坐擁日月潭唯一180度全視野景觀，每一間套房皆享有無敵風景。清晨在客房內即可眺望晨曦灑落於湖面氤氳水氣的光彩，如夢似幻好不愜意。除了迷人的美景之外，館內餐廳也選用當地的季節農產時節入菜，主廚親自走訪當地田園，精心規劃季節套餐，透過精湛烹飪技法，保留食材最原始的味道，當佳餚送上桌，便可感受到主廚精心款待遊客的用心。

日月潭涵碧樓擁有唯一全180度平面風景，美景如夢似幻(圖/涵碧樓提供)

今年適逢涵碧樓第17周年，即日起推出涵碧樓線上旅展，除了包含如夢似幻美景的住宿券之外，也加入結合餐飲、SPA的舒心半日遊及愜意輕旅行方案。今年秋冬邀民眾一起品味涵碧奢華旅程，就從心開始！有興趣者可至涵碧樓官方網站查詢。

(中時 )