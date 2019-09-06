◎藍民調：45.5％不支持蔡英文連任

國民黨智庫「國家政策研究基金會」上午公布「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」，對於蔡英文總統整體施政滿意度，負面評價達50.0 ％，高於正面評價42.9％；願支持蔡總統連任者有38.1％，低於不願意支持的45.5％。在政黨認同度方面，國民黨、民進黨各有27.8％、24.0％，其次則是台灣民眾黨8.2％、時代力量4.7％。

◎柯P傳失言？蔡：選舉要謹言慎行

台北市長柯文哲「蔡英文是比較不會考試的韓國瑜、陳菊是比較肥的韓國瑜」傳失言風波，蔡英文總統6日抵達台中市北區元保宮參拜時表示，選舉過程固然有競爭，但發言時還是要謹慎，不要帶有歧視性的說法，造成社會不好的示範。

◎陳明文300萬案 嘉義地檢分案查

英派大將、民進黨立委陳明文搭高鐵失而復得的300萬現金疑雲，引起軒然大波，嘉義地檢署已分他字案由肅貪組檢察官依財產來源不明、洗錢防制法進行初步了解，以釐清疑點，未來視案情發展，不排除傳喚陳明文到案說明。

◎東方神起抵台 粉絲超嗨接機

韓國男團「東方神起」成員允浩及昌珉下午搭機抵台，許多粉絲前往登機門接機，兩人隨後搭乘商務中心電動車走VIP通關。

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(中時電子報)