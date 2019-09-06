周泉宥半年甩肉24公斤，不少街友都差點認不出他。（周泉宥提供／許家寧基隆傳真）

人安基隆站長周泉宥透過運動和控制飲食，從體重破百減至76公斤。（周泉宥提供／許家寧基隆傳真）

人安基金會基隆平安站長周泉宥，平時「校長兼撞鐘」就連半夜也在車站關懷街友，三餐作息不正常，直到體重飆破百公斤，驚覺高血壓、高尿酸找上身，讓他決心減重，半年來控制飲食和運動，成功瘦身24公斤，還有街友認不出他，疑問「換新站長了嗎？」。

今年34歲的周泉宥，高中時父親因工傷造成癱瘓，家裡經濟陷入困境，當時受到各界善心人士的幫助，接任人安基隆站長7年多來，積極關懷街友等弱勢族群，只要冷氣團來襲，深夜市區、火車站附近都能看到他探視街友，發放保暖衣物和食物。

周泉宥每次夜訪完，飢腸轆轆都會吃消夜，早餐則是鐵板麵加雞塊，平時愛喝含糖飲料，因為作息不正常，去年底他的體重直線上升，首度突破100公斤，去年底健檢報告「滿江紅」，發現體脂肪高達38％，醫師提醒有高血壓、高尿酸風險。

周泉宥說，體重發福後，只要天氣變化，踝關節就會開始酸痛，他意識到不能忽視身體發出的警訊，決心展開減重，從正常飲食開始，自己上網參考醫師、營養師建議，多吃高蛋白、低油脂食物，澱粉類減半，至於最愛的飲料、宵夜也戒掉。

周泉宥的運動方式也很平民，每天持之以恆，按照網路影片自學重量訓練，半年來成功減掉24公斤，體脂率也回到20％的正常數字，瘦下來後整個人判若兩人，就連曾經服務過的街友都笑稱他「從肥宅變成型男」，差一點認不出來。

(中時 )